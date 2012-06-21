Телеканали Донецької і Луганської філій Національної суспільної телерадіокомпанії України офіційно об’єднані в «UA Донбас». Новостворене мовлення функціонуватиме в особливому режимі. Зокрема, в Сєверодонецьку і Краматорську виходитимуть власні новини з урахуванням місцевої специфіки. Тобто журналісти і творчий колектив і надалі працюватимуть над створенням контенту для свого регіону. Однак будуть і загальнодержавні новини.
«Це велика відповідальність, та водночас унікальна можливість створити канал нового рівня», — прокоментував новину директор Луганської філії Національної суспільної телерадіокомпанії України Андрій Шаповалов.
Найближчим часом буде оголошено конкурс для менеджерів та продюсерів філій Суспільного мовлення. Для «UA Донбас» на конкурсі обиратимуть одного менеджера і двох продюсерів. Після обрання вони повинні виробити редакційну політику телеканалу і радіо. Радіо «Голос Донбасу» Донецької філії і радіо «Пульс» Луганської філії поки що працюватимуть як і раніше. Їхню долю вирішать продюсери.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»