Вечір боксу в Лас-Вегасі запам'ятався приголомшливим боєм-реваншем між чемпіоном світу за версією WBC у важкій вазі американцем Деонтеєм Уайлдером і кубинцем Луїсом Ортісом. Першу половину бою впевнено виграв 40-річний Ортіс, але в кінці сьомого раунду кубинець пропустив важкий правий крос і опинився в нокауті. Тепер після чергового захисту Уайлдером чемпіонського поясу знову поширилися чутки про його реванш з Тайсоном Ф'юрі.



Останній шанс Ортіса

Отримати право на реванш з настільки іменитим чемпіоном, як Уайлдер, під силу не кожному. Луїс Ортіс зумів домогтися цього права гідним опором в їх першому бою і трьома впевненими перемогами згодом. Не став на заваді цьому і солідний вік – 40 років, а за деякими даними, кубинець насправді значно старший. Бій цей показав, що протистояння важкоатлетів знову увійшли в моду. У залі MGM Grand Arena в Лас-Вегасі були присутні зірки минулих років: Майк Тайсон, Леннокс Льюїс і Флойд Мейвезер, який оголосив про відновлення боксерської кар'єри.

Для Ортіса це був останній шанс стати першим в історії кубинським чемпіоном світу у важкій вазі. Ключовим було те, як він нею скористається. Більшість оглядачів сходилися в тому, що кубинець спробує нокаутувати Уайлдера на початку бою, поки свіжий.

Розв'язка прийшла раптово

У перших раундах кубинець зайняв центр рингу і намагався підібрати зручну дистанцію до суперника. Часом йому вдавалося непогано підготувати атаку і потрапити зліва. При цьому він перекладав напрямок ударів з голови на корпус і, незважаючи на хороший рух Уайлдера, періодично діставав його. Американець підтримував комфортний для суперника низький темп, викидав мало ударів і лише кілька разів потривожив його своїми недолугими ударами з правої. Найбільш гострим вийшов розмін в четвертому раунді, де обидва суперники досягли успіху в атаці.

Загалом Уайлдер діяв так, як звик працювати Ортіс, і тим самим змусив кубинця грати за своїми правилами. Те, що він програвав за очками, а претендент все ще зберігав свіжість, звичайно, несло певний ризик, але Уайлдер був впевнений у своєму плані на бій і зберігав спокій. За підсумками першої половини поєдинку йому можна було віддати один, максимум два рівних раунди, а в інших Ортіс впевнено перемагав.

Екватор бою немов став сигналом до дії для Уайлдера. Він став частіше підключати свої потужні удари правою, які знаходили огріхи в захисті кубинця. Ортіс в боргу не залишився і за півхвилини до кінця сьомого раунду потряс чемпіона лівою. У той момент здалося, що ноги Уайлдера трохи підкосилися. Це і приспало пильність Ортіса, який пішов добивати, але Уайлдер швидко відновився, гарненько прицілився і дав залп зі своєї правої гармати. По суті, він завдав єдиний точний удар в щелепу за весь бій, і цього вистачило для перемоги.

Попереду новий реванш?

Уже після бою Уайлдер поплескав по плечу кубинського ветерана і назвав його одним з кращих своїх суперників. Ортіс дійсно був цього вартий, адже він тільки що провів, можливо, свій кращий бій у кар'єрі, де допустив лише одну помилку, але тепер його шлях в боксі підійшов до завершення. Для Вайлдера нині сенс має тільки один поєдинок – реванш з Тайсоном Ф'юрі.

В їх першому бою британець виграв більшість раундів і показав перевагу в техніці, проте ударна міць Уайлдера ледь не відправила його в нокаут. Закономірним результатом цього протистояння стала нічия. Уже напередодні бою з Ортісом Ф'юрі і Уайлдер обмінялися люб'язностями і викликали один одного на бій. Зараз, коли бокс поступається популярністю на всіх фронтах ММА саме тому, що в UFC кращі б'ються з кращими, а в боксі організувати великий бій суперників, що мають контракти з різними телеканалами, – ціла проблема.

Реванш Уайлдера і Ф'юрі – це те, чого зараз хоче вся боксерська громадськість, і він повинен відбутися в першій половині 2020 року. Уайлдер перед боєм з Ортісом заявляв, що готовий навіть вийти в лютому, однак з урахуванням майбутніх переговорів і необхідності ґрунтовної підготовки більш реальним терміном стала б весна. Приблизно в той же час очікується повернення Конора Макгрегора і бій між Хабібом Нурмагомедовим і Тоні Фергюсоном.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»