Американська компанія Uber, в рамках конференції Forbes Under 30 Summit, презентувала свій новий проєкт – абсолютно нового дрона-конвертоплана, який в подальшому буде використовуватися сервісом для їжі від Uber Eats.
Представники компанії розповіли, що цікавою особливістю нової розробки є її схема: дрон від Uber буде виконаний за типом гексакоптера і конвертоплана, завдяки чому літальний апарат здійснюватиме як вертикальний зліт, так і посадку, як це роблять літаки. Під час польоту пристрій зможе вести себе і як літак, і як вертоліт – це і є відмінною рисою нової розробки компанії.
Ще одним моментом, на якому зробили акцент представники Uber, є той факт, що пристрій не буде доставляти їжу від автомобіля кур'єра до будинку –- замість цього дрон навпаки, буде доставляти їжу з місця упаковки до автомобіля кур'єра.
За планами компанії, тестування дрона розпочнеться наступного літа, поки лише в одному місті – Сан-Дієго.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»