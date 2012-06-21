39-річну черкащанку Ірину Чуприну, яка працювала таксисткою, вбито різдвяної ночі. Як пізніше розповіла її подруга, це була життєрадісна, сильна, вольова жінка. Працювала на таксі за покликанням. За словами рідного брата загиблої Дениса Головатюка, сестра була неконфліктною й завжди тверезо оцінювала ситуацію. Якось, ще не працюючи таксисткою, в Києві підвозила людину, і їй підставили ніж до горла. Тоді вона змушена була віддати всі гроші й цінні речі. В Ірини, за його словами, не було особистих ворогів.
Тієї фатальної ночі, 7 січня, автомобілем Mercedes Vito білого кольору Ірина виїхала за викликом. Пізніше донька таксистки втратила телефонний зв’язок з матір’ю і звернулася до правоохоронців. Підрозділи кримінальної поліції негайно розпочали пошуки водійки. Її тіло знайшли в лісосмузі у Смілянському районі.
За словами начальника поліції області Валерія Лютого, терміново на території обслуговування поліції Черкаської області було введено в дію оперативний план «Перехоплення». Під час опрацювання прилеглої території міста на одній з вулиць правоохоронці відшукали Іринин автомобіль. Після його огляду поліцейські встановили, що стосовно водійки було вчинено протиправні діяння.
Під час пошуків поліція проаналізувала відео з камер спостереження за маршрутом, яким вона рухалася, опитала свідків, які бачили її тієї ночі. Опрацювали й дзвінки з телефона потерпілої. До пошукових заходів залучили інші служби, підпорядковані МВС. Як з’ясувалося, о 4-й ранку вона заїхала в Смілу, про що свідчать дані з камер спостереження, а близько 6-ї автомобіль залишив місто, але його водійка зникла.
Осіб, причетних до злочину (двоє черкащан), вдалося встановити швидко. У скоєному вони зізналися. Їм уже оголосили про підозру одразу за двома статтями. Триває досудове розслідування. Готують клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєне їм загрожує до 15 років за ґратами або довічне ув’язнення.