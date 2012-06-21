У Новоайдарському району на Луганщині на обліку перебуває 455 учасника бойових дій, які за власним вибором отримують субсидію або пільги на житлово-комунальні послуги.
Як повідомляє прес-служба Новоайдарської РДА, протягом 2018 року профільною комісією розглянуто 18 заяв від учасників АТО/ООС з числа вимушено переміщених осіб та прийнято позитивні рішення про виплату грошової компенсації.
Також у районі діє комплексна програма для надання матеріальної допомоги пораненим учасникам антитерористичної операції та членам сімей загиблих учасників АТО – тільки протягом минулого року люди отримали допомогу на загальну суму у 300 тисяч гривень.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»