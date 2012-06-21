На Луганщині підбили підсумки челенджу «Не лінуйся, вдома тренуйся 36, 6».
На початку карантину голова Луганської ОДА Сергій Гайдай записав відео, де закликав жителів області взяти участь у спортивному челенджі, в рамках якого потрібно записувати свої тренування і викладати в соцмережі з відповідним хештегом. Сам очільник області першим продемонстрував непоганий фізичний стан, зробивши на відео вправи з гирями.
«Несподівано для мене на челендж відгукнулися не тільки молоді й професійні спортсмени, а й пересічні громадяни, які у період карантину намагаються вести здоровий спосіб життя та займатися фізичною культурою», — каже Сергій Гайдай.
27 травня настав час підбити підсумки. Найбільш бажану нагороду — футбольний м’яч з автографами гравців ФК «Шахтар» вручено Євгенові Юр’єву з Сєвєродонецька, який опублікував найбільшу кількість роликів та залучив до тренувань своїх батьків. Переможці також отримали футбольні м’ячі з автографами гравців луганської «Зорі» та спортивний інвентар для занять боксом.
Спортивний челендж під час карантину активно підтримали й видатні спортсмени Луганщини, серед яких призери Дефлімпійських ігор, чемпіон Європи зі стрибків у воду, чемпіон світу з кікбоксингу.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»