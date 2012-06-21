18-19 серпня з нагоди Дня Пасічника та Медового Спаса в селі Хоцьки Переяслав-Хмельницького району відбудеться Всеукраїнський арт-фестиваль «Медовий Баштан».
Його ініціаторами стали лікар вищої категорії, почесний апітерапевт України Олексій Пащенко та власник СФГ «Володар» Володимир Бузницький, за сприяння Переяслав-Хмельницької райдержадміністрації.
– Такий захід проводимо вперше. Хочемо представити нашим відвідувачам екологічно чисті продукти, а також познайомити широку аудиторію з творчістю місцевих митців та колективів, – зазначив співорганізатор фестивалю, фермер і бджоляр Володимир Бузницький.
Під час свята на ярмарку можна буде придбати екологічно чисті овочі та фрукти, зокрема кавуни та дині, вирощених за біотехнологією, питні меди від лауреатів конкурсу Гільдії медоварів України, сувенірну продукцію майстрів народних промислів.
Розважатимуть гостей художні колективи Переяславщини. Також просто неба покажуть виставки творів митців, зокрема заслуженого діяча мистецтв України Галини Морозової, проведуть творчу зутріч з поетом та головним редактором журналу «Дніпро» Миколою Луківим. Увечері гостей чекає вогняна феєрія та танцювальна програма.
Особливістю фестивалю стане оздоровча програма. Охочі зможуть відвідати консультації лікаря, пройти біоенергетичну діагностику апітерапевта. Для учасників АТО, дітей до 12 років, сиріт та інвалідів обстеження та оздоровлення безкоштовні.
– Продукти бджільництва користуються популярністю за кордоном. В Японії, яка славиться своїми довгожителями, дітям до 16 років у школах за рахунок держави дають мед чи маточне молочко. У нас, на жаль, країна не приділяє цьому достатньо уваги, й діти не доїдають цих корисних продуктів, – звертає увагу Володимир Бузницький. – Ми прагнемо популяризувати апітерапію. В оздоровчому центрі фестивалю проводитимуться консультації, діагностика, медовий масаж. А також сеанси апітерапії за особливою методикою: людина лягає в приміщенні на бджололежанку, під якою знаходиться вулик, таким чином бджоли оздоровлюють її своєю мікровібрацією, вирівнюють біоритми, покращують самопочуття.
Дістатися до території фестивалю можна з Переяслав-Хмельницького – з ринку ходитимуть спеціальні автобуси.
Фестиваль «Медовий Баштан» триватиме два дні, 18 та 19 серпня, з 10.00 і до пізнього вечора. Вхід вільний.