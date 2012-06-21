У Херсонській області надають максимальну допомогу учасникам АТО та підтримку членам їхніх родин не лише у розвитку бізнесу, придбанні житла, землі, пошуку робочих місць, а й у здобутті вищої освіти. На цьому наголосив заступник голови облдержадміністрації Андрій Балонь під час наради з керівниками закладів вищої освіти області.
На заході зазначали, що департамент освіти, науки та молоді облдержадміністрації видав наказ «Про затвердження списку демобілізованих військовослужбовців, які проходили службу в зоні проведення АТО, та розподілу бюджетних призначень для їх навчання у ВНЗ». Документом затверджено список з 97 демобілізованих військовослужбовців, які проходили службу в зоні проведення АТО. Як повідомив начальник департаменту Євген Криницький, з них 10 навчаються у Херсонському державному університеті, 38 — у Херсонському державному аграрному університеті, 16 — у Херсонському національному технічному, 18 — у державній морській академії, 9 — у Міжнародному університеті бізнесу і права та 6 — у Херсонській філії Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова.