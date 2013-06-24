Заступник Міністра оборони України Сергій Боєв провів перемовини з національним директором з озброєнь Фінляндії Оллі Рууту щодо ширшого індустріального співробітництва країн. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Першочергово заступник Міністра оборони ознайомив фінську сторону з потребами України, особливо в зимовий період. Він підкреслив, що головними пріоритетами залишаються системи ППО та ПРО, ракети до них, дрони та боєприпаси.

«Ми вдячні Фінляндії за активну позицію та допомогу від перших днів повномасштабного вторгнення. Для нас важливо зберегти рівень оборонної підтримки на наступний рік, аби протистояти актуальним викликам», – підкреслив Сергій Боєв.

Він зауважив, що чи не найбільшим викликом залишається протидія ворожим ударним БПЛА та масштабування виробництва дронів-перехоплювачів. Особливо гостро ці питання стоять у зв’язку з активізацією ударів агресора по цивільній інфраструктурі.

Національний директор з озброєнь Фінляндії Оллі Рууту запевнив у цілковитій підтримці України. Він підкреслив готовність фінської індустрії постачати озброєння в рамках ініціативи «Нова Європа», зокрема боєприпаси, ІТ-рішення та іншу оборонну продукцію.

Українська сторона своєю чергою запросила Фінляндію доєднатися до ініціативи PURL із закупівлі озброєння американського виробництва.

Крім того, сторони обговорили можливість передачі Україні конкретних зразків фінського озброєння, зокрема радарних систем.