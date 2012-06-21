Ця маленька риба мешкає на мілководді в Карибському морі. Джастін Еллен (Justine Allen) з Брауновського університету була вражена тим, наскільки швидко риба вміє маскуватися. За дві секунди їй вдається змінити колір тіла і злитися з роговими коралами, повз які вона пропливає.
Еллен і її команді вдалося зняти процес «зникнення» на острові Малий Кайман у Карибському морі. Дослідники також вивчили в лабораторії поверхню тіла рибки, щоб зрозуміти, яким чином вона маскується під навколишнє середовище.
Monacanthus tuckeri змінює колір, щоб створити «помилкові контури». Наприклад, на її шкірі може з'явитися темна смуга, яка візуально створює нову форму тіла, а справжні контури залишаються непоміченими.
То ж як з'являється новий візерунок? Риба збирає всю інформацію про те місце, де вона плаває. Потім мозок посилає сигнали у клітини шкіри, де міститься пігмент. Залежно від сигналу пігмент може зосередитися в центрі клітини, щоб забарвити меншу площу, або, навпаки, заповнити клітину цілком.
На шкірі риби також є невеликі виступи, які називаються шкірними клаптями. Вони роблять обриси тіла не такими гладкими і допомагають рибі маскуватися під коралові поліпи, водорості або грудки піску. Це вводить в оману не тільки хижаків, а й досвідчених дослідників.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ,
для «Урядового кур’єра»