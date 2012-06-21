Засіб від паразитів івермектин демонструє противірусні властивості і може майже повністю пригнічувати розмноження коронавірусу SARS-CoV-2 в культурах клітин вже через 48 годин після початку застосування. Таке відкриття зробили вчені з Університету Монаша і Королівського госпіталю в Мельбурні (Австралія), та опублікували свої висновки в журналі Antiviral Research.
Австралійські вчені інфікували клітинну культуру коронавіруса SARS-CoV-2, а потім піддали клітини дії івермектина, попередньо почекавши дві доби. Одна доза препарату знизила обсяг вірусної РНК на 93 відсотки через добу після застосування, а через дві доби обсяг вірусної РНК знизився на 99 відсотків.
Порівнявши оброблені івермектином клітини з контрольною клітинною культурою, вчені відзначили, що антипаразитарний препарат знизив кількість вірусної РНК у п'ять тисяч разів. Це означає, що в інфікованої коронавірусом клітинній культурі практично не залишилося вірусного матеріалу після обробки засобом від паразитів.
«Важлива особливість івермектина – відсутність токсичного впливу на клітини. Зараз ми плануємо вивчити потенціал ліків у терапії людей з коронавірусною інфекцією COVID-19. Все вказує на те, що препарат може ефективно знижувати вірусне навантаження, забезпечуючи захист від ускладнень і перешкоджаючи зараженню інших людей» , – відзначають автори дослідження.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»