Археологи, які досліджували поселення неоліту біля сучасних хорватських сіл Покровник і Данило Бітінія, повідомили про знахідку посуду, що використовувався для виготовлення сиру приблизно сімдесят століть тому.
Древніх сироварів «виказали» речовини, що залишилися на стінках їхніх керамічних посудин, точніше – на черепках. Для досліджень використали 47 фрагментів древнього посуду. Жирні кислоти, характерні для сиру, на думку археологів, мають типове для них співвідношення ізотопів вуглецю: 13C і 14C. По вмісту вуглецю і визначили, що в керамічному посуді сім тисяч років тому зберігали і виготовляли сир.
На думку вчених, стародавні люди використовували для різних видів їжі інший посуд. Залишки «сирних» кислот виявили на черепках ритонів (ємкостях, що нагадують круглу ямку) і керамічних решітках. Це відповідає технології виготовлення сиру: проціджування для відділення сирної маси від рідини.
Хоча молоко і, ймовірно, одержувані при його переробці продукти, були відомі і доступні стародавнім людям уже 9 тисяч років тому, матеріальне підтвердження сироваріння раніше датувалося приблизно 3000 роком до нашої ери. Тим часом, виготовлення сиру – важливий етап технологічного розвитку людства. Сир набагато легше транспортувати та зберігати, крім того він засвоюється людським організмом краще, ніж сире молоко.
З подробицями можна ознайомитися в статті авторів, опублікованій в PLoS ONE.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»