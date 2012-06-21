На Сумщині дедалі більшого значення надають альтернативним видам електроенергії. Якщо на початок минулого року було зареєстровано 143 сонячні електростанції, то нині 472.
Як повідомили у ПАТ «Сумиобленерго», особливо активно сонячні панелі на будинках установлюють в обласному центрі, Сумському та Роменському районах. Крім забезпечення власного житла, надлишок електричної енергії господарі реалізують за «зеленим» тарифом.
Загалом в Україні спостерігається сплеск інвестиційної та бізнесової активності, завдяки чому зроблено ривок у рейтингу фінансової привабливості «зеленої» енергетики. Якщо раніше за цим показником країна посідала 63-тє місце, то тепер — 8-ме. Альтернативна енергетика зміцніла втричі, досягши обсягу 6,8 ГВт.