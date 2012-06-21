Одним із десяти фіналістів премії Global Teacher Prize Ukraine 2018 став учитель географії та правознавства спеціалізованої ЗОШ №5 з міста Горішні Плавні Полтавської області Богдан Портяний.
Активний учитель самостійно опанував правознавство та сучасні інформаційно-комунікаційні технології. Крім викладання у школі, Богдан Портяний професійно проводить шкільні й міські свята, грає в театрі, знімає фільми.
Якось йому довелося цілий рік працювати за сумісництвом у закладі, де в розпорядженні були тільки дві настінні карти й атласи учнів. Після його найсучаснішого кабінету географії у школі (інтерактивна дошка, глобус, що розмовляє чотирма мовами, ролети на вікнах із картами, метеостанція, географічний майданчик) це його шокувало. Та він зміг за кілька тижнів зацікавити дітей і без технічних новацій. Замість нівеліра на уроках використовували швабру, унікальний світ Австралії вивчали, переглядаючи вдома «Орел і решка», а клімат Азії — проводячи соціальне дослідження серед батьків, у яку пору року краще їхати на курорти (до Туреччини, Таїланду, Індії). А скажімо, харчову промисловість України можна вивчати в магазинах АТБ, хімічну — в EVA.
На уроках і в позаурочний час учитель з учнями за допомогою різноманітних ігор опановує супутникові навігаційні системи GPS.
До ТОП-50 найкращих учителів за версією зазначеної премії (крім Богдана Портяного) увійшли: вчителька англійської мови (початкова школа) та початкових класів Юлія Григоренко з Решетилівки, викладач астрономії й фізики Полтавської гімназії №33 Наталія Юдіна, вчителька інформатики і математики (середня школа) цієї гімназії Наталія Кривко.