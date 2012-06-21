У Черкасах провели тренінг для шкіл — учасниць всеукраїнського пілотного проекту «Нова українська школа». Право такої участі вибороли черкаська гімназія № 9, смілянська школа № 3–колегіум, золотоніська гімназія ім. С.Д. Скляренка та золотоніська школа № 2 інформаційних технологій.
Загалом в Україні таких навчальних закладів визначено 100. Саме на їхній базі розпочинається впровадження нової парадигми сучасної початкової освіти. Упродовж найближчого навчального року кілька перших класів кожної школи почнуть отримувати знання на нових засадах і розробляти методичні матеріали для шкіл усієї України. Для представників цих шкіл протягом чотирьох днів липня на базі Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників організували спеціальний тренінг. Проводять навчання методисти інституту, які пройшли відповідну підготовку.
— Для участі в проекті підібрали найбільші навчальні заклади нашої області і найкреативніших учителів, — розповіла ректор обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників Наталія Чепурна. — Вони мають досвід, постійно шукають нові шляхи та методи навчання, усвідомлюють, що настав час зробити крок назустріч змінам. Серед особливостей нової української початкової школи визначають дитиноцентризм, компетентнісний підхід, не вивчення предмета, а навчання дитини, використання інтегрованих уроків, ранкових зустрічей, кейс-уроків тощо.
— Дитина має опановувати матеріал лише на позитиві, важливі мотивація й можливості до розвитку власних вмінь і талантів. В учнів під час уроків має формуватися цілісне сприйняття навколишнього світу і розуміння, навіщо їм знання знадобляться в житті, — каже Наталія Чепурна.
Учителі, які беруть участь у проекті, розроблятимуть і творитимуть уроки, методичні матеріали, підручники. Досвід, здобутий протягом пілотного навчального року, передаватимуть іншим педагогам області.
Із 2018 року перші класи всіх шкіл України розпочнуть працювати за оновленими стандартами. На Черкащині наступного року 680 учителів набиратимуть перші класи. Їхнє навчання-тренування заплановане на лютий—березень та липень—серпень 2018-го.
— Цей тренінг — лише початок масштабної роботи. Нині учасники проекту підготують матеріали для перших класів, поділяться досвідом з наступниками. Згодом візьмуться за розроблення підручників, уроків і методичних матеріалів для другого класу, — роз’яснює координатор проекту в Черкаській області Галина Назаренко.
Як зазначають учителі початкових класів — учасники тренінгу, вони очікують від пілотного проекту істотних змін.
— Тренінг допоможе нам по-новому подивитися на освітні процеси, знайти нові підходи до навчання в першому класі, гуртом створити якісні й цікаві уроки для учнів початкової школи, — зазначає вчителька початкових класів смілянської школи № 3–колегіуму Наталія Маценко.