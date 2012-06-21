У грудні починається Всеукраїнський конкурс «Учитель року-2018», в якому за звання найкращого змагатимуться вчителі німецької мови, фізики, української мови та літератури, фізкультури. Участь у першому (районному/міському) турі братиме 5401 педагог. Найбільшу кількість учасників зареєстровано в номінації «Українська мова та література» — 1961. Першість виборюватимуть 1546 вчителів фізкультури, 1200 — фізики, 694 — німецької мови. Уперше до конкурсу долучилися 68 викладачів загальноосвітньої підготовки закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти. Найактивнішими учасниками першого туру стали сільські вчителі — 2406, 647 — із селищ міського типу і 2348 — з міст. ОТГ представляють 456 педагогів, повідомляють у МОН.
Серед конкурсантів — представники загальноосвітніх шкіл (3360), спецшкіл (318), навчально-виховних комплексів (1059), гімназій (422), ліцеїв (155), колегіумів (23), закладів профтехосвіти (63), закладів фахової передвищої освіти (5). Більшість учасників — жінки (3937), чоловіків 1464.