Міністерство соціальної політики затвердило професійний стандарт учителя початкових класів, який розробило МОН разом з представниками освітянської спільноти та педагогічних вишів. У документі чітко виписано загальну інформацію про стандарт, навчання та професійний розвиток учителя і найголовніше — конкретний перелік його функцій. Тож учитель початкових класів має планувати та здійснювати освітній процес, забезпечувати навчання, виховання і розвиток учнів, створюючи належне освітнє середовище. Він повинен дбати про професійний саморозвиток і надавати методичну допомогу колегам з питань навчання, розвитку, виховання й соціалізації учнів початкових класів і ділитися з педагогічною спільнотою досвідом.
Як повідомляє прес-служба МОН, для кожної з цих функцій у стандарті конкретизовано професійні компетентності, знання, вміння та навички, якими має володіти педагог. Зазначено також інформацію про предмети та засоби праці вчителя.
За словами міністра освіти і науки Лілії Гриневич, це вперше на національному рівні затверджено такий стандарт і конкретизовано, яку саме кваліфікацію повинна мати людина, котра хоче працювати або вже працює вчителем. Міністр вважає цей документ «новим інструментом і для роботодавців, і для університетів, що готують майбутніх педагогів». Наприклад, стандарт можна використовувати для оцінювання кваліфікації вчителя під час його прийняття на роботу, атестації чи сертифікації, присвоєння категорії тощо. А виші отримали своєрідну дорожню карту того, яких фахівців мають готувати. Профстандарт стане основою для відповідного стандарту вищої освіти.
«Надалі розраховуємо на активну участь освітянської спільноти у впровадженні та вдосконаленні професійних стандартів у нашій сфері», — наголосила Лілія Гриневич, зазначивши, що затверджений стандарт потребуватиме розвитку і доповнень.