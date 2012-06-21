Зведений бюджет освіти 2018-го становить 221,9 млрд грн. Наступного року очікується збільшення зарплат учителів на 25%.
«У бюджеті на 2018 рік ми продовжуємо збільшувати інвестиції в освіту. Зокрема, частка ВВП на освіту збільшилася до 6,7 відсотка. Зведений бюджет освіти зріс на 53,3 мільярда гривень», – заявила міністр освіти й науки Лілія Гриневич.
Вона підкреслила, що 2018-й – це рік старту реформи «Нова українська школа».
«Це саме той випадок, коли реформа підтримана реальними грошима. Так, на старт реформи заклали майже 1 мільярд гривень для забезпечення учнів початкових класів навчальними засобами й меблями», – додала Гриневич.
Крім цього, закладено 163 млн 818 тис. грн на придбання техніки для початкової школи, 386,5 млн – на підвищення кваліфікації вчителів і 272 млн 382 тис. грн – на підручники для першого класу. Також 48 млн 349,5 тис. передбачено на закупівлю навчально-методичної літератури для початкових класів.