Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із предстоятелем Православної Церкви України Блаженнійшим митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм і висловив співчуття йому та всім православним у зв’язку зі смертю Почесного Патріарха Київського і всієї Руси­України Філарета.

«Велика втрата для українців. Він був сильною особистістю та одним із найбільш міцних захисників української Церкви, самостійності та державності. Український народ завжди шануватиме його внесок у розбудову помісної Церкви. І без енергії, характеру та сміливості Патріарха Філарета просто не було б багатьох здобутків України. Пам’ятаємо й те, як Патріарх Філарет учив єднатись навколо ідеї сильної незалежної України», — зазначив Володимир Зеленський.

Патріарх Філарет зробив вагомий внесок в розбудову Церкви, зокрема після відновлення незалежності України ініціював автокефалію УПЦ та був одним із засновників УПЦ КП. Пізніше, 2018 року, завдяки наполегливості Патріарха Філарета стало можливим організаційне створення єдиної помісної ПЦУ та отримання Томоса 2019­го. Того самого року отримав найвищу державну нагороду — звання Герой України, за життя був нагороджений багатьма іншими відзнаками.

Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь у церемонії прощання з Почесним Патріархом Київським і всієї Руси­України Філаретом.

«Він доклав багато зусиль, щоб в Україні була своя помісна Церква. Без його наполегливості та сміливості не уявити історію української самостійності, нашої духовної незалежності та розбудови справді своєї сильної держави. Пам’ятаємо. Шануємо. Будемо вдячні», — написали Володимир і Олена Зеленські на своїх сторінках у соціальних мережах.

Прощання відбулось у Свято­Михайлівському Золотоверхому монастирі в Києві. Президент і перша леді віддали шану Патріархові Філарету та висловили особисті співчуття предстоятелеві Православної Церкви України Блаженнійшому митрополитові Київському і всієї України Епіфанію.

