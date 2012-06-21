З 16 до 18 травня відбудеться моніторинг якості початкової освіти, що буде першим із запланованих у 2018, 2020, 2022 та 2024 роках.
Про це повідомили на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.
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«Мета моніторингового дослідження – оцінити стан сформованості читацької та математичної компетентностей і зафіксувати результати навчальних досягнень випускників початкової школи напередодні впровадження нового стандарту початкової освіти, а також системно відслідковувати в наступних циклах зміни, що відбуватимуться після запровадження нових підходів до навчання, аби оцінити перебіг освітньої реформи і, за потреби, скоригувати її», – йдеться у повідомленні.
Учні отримають завдання на роботу з різними типами текстів: художніми (фрагменти з творів художньої літератури, невеликі оповідання тощо), інформаційними (буклети, інформаційні листки тощо), а також пізнавальними (тексти про природу, культуру, науку й технології тощо).
Завдання з математики перевірятимуть знання і вміння школярів з таких розділів: «Числа і вирази», «Геометричні фігури і геометричні величини», «Вимірювання», «Робота з даними».
«Результати окремих учнів, а також загальні результати закладів освіти, що візьмуть участь у моніторинговому дослідженні, оприлюднено не буде», – наголосили в Центрі.
Цього року участь у моніторингу візьмуть понад 9 500 четвертокласників із 368 закладів освіти всіх областей.
Нагадаємо, у листопаді минулого року Український центр оцінювання якості освіти провів пілотний моніторинг початкової освіти.
Крім того, у МОН пояснили, що державна підсумкова атестація після четвертого класу відбуватиметься з двох предметів та буде лише для моніторингу якості освіти.