У Вінниці десять шкіл долучилися до екологічної акції «Посади дерево — збережи довкілля», яку проводили з ініціативи департаменту освіти міської ради. Учні разом з дорослими з радістю подбали про те, щоб пришкільна територія була гарною і затишною. Першими впоралися з роботою у ЗОШ І ступеня №5. Раніше тут росло багато старих дерев, але через аварійний стан їх поступово позрізали. Тому посадили нові. Цього року на пришкільній території посадили 150 кущів троянд, декоративні кущі, туї тощо.
«Ми переймаємося вихованням екологічної культури у школярів. Тож охоче скористалися можливістю посадити 26 дерев. Це дуже важливо для наших учнів», — зазначила директор школи Наталя Кучма. Під час акції в освітніх закладах посадили 115 саджанців гостролистого клена, граба, калини, акації тощо. А надав саджанці школам приватний підприємець Ігор Дергачов, який займається ландшафтним дизайном.
«У мене давно виникла ідея зробити корисне для озеленення міста, тож звернувся до департаменту комунального господарства та благоустрою міської ради. Було ухвалено рішення для шкіл. Ці дерева не потребують спеціального догляду, їх треба лише поливати. Саджаючи, ми трішки обрізали крону, щоб вони краще прижилися», — сказав він.
Зі слів директора департаменту освіти міської ради Оксани Яценко, акція «Посади дерево — збережи довкілля» — один із заходів формування екологічної свідомості учнів та прикрашання пришкільної території. Справді, навесні дітям приємно буде бачити, як зазеленіють деревця, які вони посадили.