Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Проєкт «Змінимо країну разом», започаткований луганчанами кілька років тому, набуває нового змісту: на Сколівщині, що у Львівській області очільник Луганщини підписав Меморандум про співпрацю в рамках реалізації проєкту між Міністерством освіти і науки України, Львівською обласною радою, Львівською обласною державною адміністрацією, Івано-Франківською обласною державною адміністрацією, Луганською обласною державною адміністрацією – обласною військово-цивільною адміністрацією, Донецькою обласною державною адміністрацією – обласною військово-цивільною адміністрацією, Асоціацією «Єврорегіон Карпати – Україна», ТОВ «ДТЕК».
«Єдина війна, яку ми сьогодні програємо, це інформаційна війна. Наші обопільні обміни, упевнений, зроблять не менше, чим військові» – прокоментував підписання меморандуму голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.
Проєктом передбачено, зокрема, організація та проведення спільних заходів в освітній сфері, зокрема обмінів педагогічними працівниками й інтеграційних заходів для школярів, спрямованих на формування дружніх відносин та підвищення рівня довіри між молоддю чотирьох регіонів.