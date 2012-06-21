Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Гадяцькому районі Полтавської області реалізували соціальну освітню ініціативу, направлену на те, щоб діти цього району отримали можливість навчатися дистанційно і спокійно готуватися до ЗНО.
Ініціатором у даному випадку стала райдержадміністрація, яка залучила до цього проєкту місцевого інтернет-провайдера.
Коли інтернет-провайдер розпочав займатися цією справою, він виявив соціальну свідомість і сам запропонував партнерам безкоштовно під’єднати до мережі ще й учителів району, аби вони могли якісно організувати навчальний процес. І наразі ця система вже працює.