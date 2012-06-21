На Миколаївщині припинено діяльність злочинної групи з чітким розподілом ролей, яка під видом промислового лову займалася незаконним виловом біоресурсів у водоймах Очаківського району з подальшим збутом на ринках не лише області, а й країни. Операцію провели співробітники Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1, відділу захисту економіки Головного управління Нацполіції в області та слідчі слідчого відділу Очаківського відділу поліції.
За попередніми даними, внаслідок незаконних дій риболовецьких підприємств завдано збитків рибному господарству України майже на 20 мільйонів гривень. Попередньо злочин кваліфіковано за ч.2 ст.364-1 КК України (Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, якщо воно спричинило тяжкі наслідки).