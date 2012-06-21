На базі Черкаського обласного комісаріату та районних військових комісаріатів, з метою відпрацювання стратегічних тренувань, відбулося стратегічне командно-штабне навчання «Козацька воля-2018».
Головна мета навчань — нарощування спроможностей органів військового управління в ході ведення військами оборонних стабілізаційних дій, планування та ведення контрнаступальної операції. Такі навчання дають можливість дослідити можливості органів військового управління Збройних Сил України, оцінити рівень забезпечення військ у ході оборонних, стабілізаційних операцій, а також відпрацьовувати питання організації та функціонування територіальної оборони держави.
До навчань залучилися структурні підрозділи Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, органів військового управління та управління інших військових формувань і правоохоронних органів.
Також під час здійснення комплексу заходів стратегічного командно-штабного навчання проведене уточнення стратегічного плану застосування Збройних Сил України та інших складових сил оборони в умовах посилення глобальної військово-політичної нестабільності.