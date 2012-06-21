Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
Угорщина надасть Україні допомогу для подолання наслідків стихійного лиха, що пройшло в її західному регіоні, а також для нерозповсюдження коронавірусної інфекції. «Отримали інформацію від угорських партнерів про те, що Канцелярія Прем'єр-міністра Угорщини ухвалила виділити Україні 10 мільйонів форинтів (у еквіваленті 1 мільйон гривень) у вигляді засобів, що необхідні дляподолання наслідків масштабних паводків у Західній Україні»,–повідомила посол України в Угорщині Любов Непоп.
Висловлюючи вдячність за реальну допомогу, керівник українського дипломатичного відомства в сусідній країні додала, що з проханням про таку неї Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звертався до Міністра зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петера Сійяртопід час його візиту до нашої країни 25 червня.
Своєю чергою голова Закарпатської облдержадміністрації Олексій Петров повідомив про допомогу від угорців іншого ґатунку –велику партію засобів індивідуального захисту для протидії пандемії коронавірусу. У надісланій Угорщиною партії – антисептики,маски, захисні щитки та інші потрібні засоби захисту на загальну суму 10 мільйонів форинтів.
«Ми продовжуємо співпрацю із нашими угорськими партнерами. Раніше в Угорщину було направлено 10 закарпатських медиків, які вивчали тамтешній досвід лікування хворих на COVID-19 і сьогодні активно застосовують ці навички в наших лікарнях. Також у планах передача в область діагностичного автобуса, який би міг добиратися до найвіддаленіших куточків області, – висловився Олексій Петров. – Від усієї громади краю висловлюю щирі слова подяки президенту Угорської Екуменічної Служби Допомоги ЛаслуЛегелу за ту допомогу, яку вони надають усім медичним закладам області», – зазначив керівник області.