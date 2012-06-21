Державне агентство автомобільних доріг опублікувало перелік автошляхів, на яких у нинішньому році проводитимуться ремонтні роботи у рамках концепції розвитку автодоріг до 2022 року.
Зокрема, будуть продовжені роботи на основних транспортних коридорах Одеса-Умань-Львів-Краковець (GО Highway) та трасі Київ - Одеса, повідомляється на сторінці Укравтодору у Facebook.
«Основне завдання, яке я поставив перед службами автомобільних доріг, - продовжити на основі маршрутного принципу усі роботи, які розпочали 2017 року. Маємо показати, що держава економно, розумно використовує публічні кошти та продовжує розпочаті проекти», - заявив керівник Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак.
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У межах затвердженої Кабінетом міністрів України концепції Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 5 років, у 2018 році Укравтодор продовжить роботи на основних коридорах: GО Highway (Одеса-Умань-Львів-Краковець), М-03 (Київ — Харків — Довжанський), М-05 (Київ — Одеса), М-01 (Київ — Чернігів — Нові Яриловичі), Н-08 (Бориспіль — Кременчук — Дніпро — Запоріжжя — Маріуполь), Н-31 (Дніпро—Петриківка—Царичанка—Кобеляки—Решетилівка).
Окрему увагу буде приділено дорогам на сході країни: Р-46 Харків – Охтирка, М-03 Харків – Слов’янськ – Краматорськ, Р-07 Чугуїв – Мілове.
На півдні країни буде проводитися ремонт на ділянках доріг: М-15 Одеса – Рені (з обходом м. Рені), Н-14 Кропивницький – Миколаїв, Н-11 Дніпро – Кривий Ріг – Миколаїв, заплановано ремонт мосту через Хаджибейський лиман (дорога М-05).
У Західній Україні ремонти будуть проводитися на ділянках таких доріг: Н-22 Рівне – Луцьк – Устилуг, М-21 Житомир – Вінниця, Н-10 Івано-Франківськ – Стрий, Н-03 Житомир – Хмельницький – Чернівці. Також заплановано ремонт найкоротшої траси від Мукачева до Чопа по дорозі М-24/ М-25.
За кошти МФО (міжнародних фінансових організацій) розпочнеться реконструкція північного обходу Житомира, реконструкція GО Highway в Хмельницькій області та продовжиться реконструкція М-03 на ділянці Лубни – Полтава.
Як відомо, з 1 січня у межах децентралізації доріг 123 105 км доріг місцевого значення передано під відповідальність місцевої влади.
Наразі Укравтодор відповідає за 46 985 км доріг міжнародного та національного значення.
Як повідомляв Укрінформ, у четвер, 11 січня, Кабінет міністрів України затвердив концепцію розвитку автомобільних доріг до 2022 року.
У прийнятому документі зазначено, що 97% доріг в Україні потребують капітального або поточного ремонту. Близько 9,6 тис. мостів не відповідають сучасним нормам та фактичному навантаженню. Майже 2 тис. мостів потребують термінового ремонту. Орієнтовний обсяг фінансування, необхідний для виконання програми, становить 322,5 млрд гривень, з них майже 176 млрд гривень - кошти держбюджету.
Окрім того, Міністерству інфраструктури було доручено протягом трьох місяців розробити проект Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2018-2022 роки.