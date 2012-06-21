Державне агентство автомобільних доріг України має намір реалізувати проект нового автобану Львів — Будапешт через КПП «Дийда». Про це йдеться у повідомленні прес-служби Укравтодору.
«Ця дорога стане основною артерією для експорту українських товарів у країни Східної та Південної Європи та транзитним коридором міжнародної торгівлі через Україну з Білорусі та країн Прибалтики до країн Східної та Південної Європи, а також забезпечить стале сполучення Закарпаття із іншими регіонами України» — йдеться у повідомленні.
У рамках реалізації цього проекту Укравтодор спільно із Світовим банком почали підготовку реконструкції дороги І категорії Львів — Мукачеве.
Зараз дорога М-06 з Мукачева до Львова проходить через складний гірський рельєф, а проїзд по ній займає близько 3,5 годин. Укравтодор обіцяє, що новий автобан скоротить час у дорозі до 2 годин.
«Нова автострада поєднає Львів з угорським автобаном М-3 Будапешт — Н’їредьхаза і стане головним автомобільним коридором між Україною та Угорщиною» — йдеться у повідомленні.