Укравтодор запровадив інтерактивну мапу доріг, де можна в режимі реального часу побачити всі ділянки, які планують відремонтувати цього року в Україні. Пресслужба Міністерства цифрової трансформації повідомляє, що громадяни можуть отримувати об’єктивну й актуальну інформацію щодо стану проїзду (ремонтів, ДТП, перекриття руху, ускладнення руху), про об’єкти придорожнього сервісу, розташування паркінгів та аварійно небезпечних ділянок, погодних умов на дорогах.
«Портал оновлюється постійно за допомогою інформації від дорожніх служб, даних Укргідрометцентру, системи Weigh-in-motion, дорожніх засобів контролю (лідарів, сканерів, камер), GPS-трекерів на техніці підрядників і звернень громадян про ситуації на дорогах», — цитує УНІАН текст відомчого повідомлення.
У міністерстві наголошують, що користувачі можуть надсилати до Укравтодору інформацію про проблеми, які перешкоджають комфортному проїзду. Ідеться про незадовільний стан доріг, перешкоди руху, події на дорогах тощо.