Україна готова розпочати розігрів економіки й зацікавлена у поглибленні міжнародної співпраці. Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив під час зустрічі з Надзвичайним та Повноважним Послом Італійської Республіки в Україні Давіде Ла Чечіліа та делегацією представників італійських компаній, що працюють в Україні.
«Після завершення карантину ми очікуємо засідання Українсько-італійської ради з питань економічної співпраці та проведення спільного бізнес-форуму в рамках візиту в Україну Прем'єр-міністра Італії Джузеппе Конте цього року», – цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів слова Дениса Шмигаля.
А Давіде Ла Чечіліа, своєю чергою, додав, що Україна представляє чималий інтерес до інвестицій: «Італія – один із перших комерційних партнерів України на світовому та європейському рівні, і ми поставили собі за мету збільшити інвестиції та поглибити економічну співпрацю», – запевнив Надзвичайний та Повноважний Посол Італії.
Сторони домовились активізувати співпрацю у різних галузях економіки, зокрема в розвитку енергетики, агробізнесу та інфраструктури.
Відділ новин
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