Зниження виробництва яблук у ЄС цього сезону дало змогу Україні нарощувати постачання цієї продукції на європейські ринки.
Згідно з даними митної статистики, за липень-січень сезону-2017/18 Україна експортувала до країн Євросоюзу 9,2 тисячі тонн яблук.
Для порівняння, за вказаний період сезону 2016/17 експорт яблук до ЄС ледь перевищував 1 тисячу тонн, до того ж ішлося саме про фрукти для подальшого перероблення.
Головним покупцем українських яблук залишається Білорусь, яка також активно нарощує обсяги імпорту цієї продукції. За липень-січень нинішнього сезону Україна відвантажила в Білорусь 11,4 тисячі тонн яблук, що в 1,6 разу більше, ніж за аналогічний період попереднього сезону.
Загалом за сім місяців сезону-2017/18 Україна експортувала 21 тисячу тонн яблук, що у 2,3 разу більше, ніж з липня по січень минулого сезону.
Нагадаємо, за підсумками 2017 року зовнішньоторговельний оборот аграрної та харчової продукцією між Україною та країнами Європи збільшився на 30,8%, або 1,9 мільярда доларів, і становив 8,1 мільярда доларів США.