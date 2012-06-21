Український експорт меду за 7 місяців 2017 зріс на 57% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склав 35,3 млн. дол. До кінця 2017 року експортні поставки вітчизняного меду покажуть ще більш значне зростання.
За даними експертів Центру підтримки експорту при Українському союзі промисловців і підприємців, експорт українського меду стабільно зростає, починаючи з 2013 р., з 2016 року обсяг експорту меду склав 97 млн. дол., що на 15% більше ніж в 2015 р і майже на 83% перевищує показник 2013 р. З 2016 року на іноземні ринки було поставлено майже 60 тис. тонн меду, що на 58% перевищує обсяги 2015 року і на 150% більше, ніж в 2013 року.
На відміну від більшості експортних позицій на постачання меду за кордон не вплинули негативні політичні та економічні чинники. «Стабільне зростання експорту меду стало наслідком ефективної стратегії українських експортерів меду, орієнтованих в основному на стабільні ринки ЄС, Туреччини та Північної Америки. За підсумками 2017 року експорт меду покаже ще більш значне зростання. Цьому сприяє цілий комплекс чинників – збільшення квоти експорту в ЄС, підписання угоди щодо вільної торгівлі з Канадою, початок роботи великого заводу з переробки меду та інші», – зазначив віце-президент УСПП Денис Красніков на 45 Apimondia International Apicultural Congress в Стамбулі – найбільшому галузевому заході із меду в світі.
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Протягом 7 місяців 2017 р 91% меду було експортовано в 10 країн. Найбільший приріст (+3 997%) склав експорт в Бельгію, за нею йдуть Канада (+ 594%), Іспанія (+ 443%), США (+ 214%), Данія (+ 147%), Франція (+ 83%) . «Частка країн ЄС за 7 місяців 2017 р. склала більше 50%, – коментує Денис Красніков, – Додамо до цього стрімко зростаючий попит в країнах Північної Америки, частка яких склала 39% від загального експорту. Все це дозволяє прогнозувати значне зростання експорту українського меду за підсумками нинішнього року.