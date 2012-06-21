За результатами 2016–2017 маркетингового року Україна експортувала майже 770 тисяч тонн цукру. Це — абсолютний рекорд за всі роки незалежності.
Нині в Україні виготовили 1,57 мільйона тонн цукру, сезон завершили 12 заводів.
Про це повідомила керівник аналітичного відділу НАЦУ «Укрцукор» Руслана Бутило, говориться у повідомленні асоціації.
«Всього в нинішньому сезоні працювало 46 цукрових заводів, 12 з них уже завершили сезон. Більшість виробників закінчать варити цукор до Нового року», — сказала Бутило.
Виробники вже виготовили 1,57 мільйона тонн цукру, перероблено 11,06 мільйона тонн цукрових буряків.
Найбільше імпортували його Шрі-Ланка, Грузія та Туреччина.
ДОВІДКА «УК»
За прогнозами НАЦУ «Укрцукор» виробництво цукру залишиться на рівні минулого року — 1,9-2,0 мільйона тонн, що дозволить уникнути дефіциту на внутрішньому ринку та реалізувати зовнішні поставки в об’ємі понад 500 тисяч тонн цукру.