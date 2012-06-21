Україна за січень-вересень 2017 року експортувала 62,4 тис. т яєць на суму $43,6 млн.
Про це свідчать дані Державної фіскальної служби.
За інформацією ДФС, обсяг експорту за 9 місяців цього року на 23,1% перевищив результат за весь 2016 рік, коли на експорт було відправлено 50,7 тис. т яєць. При цьому у вартісному вимірі за три квартали 2017 р Україна заробила на 4,2% менше, ніж за 2016 рік ($45,5 млн).
Трійка основних імпортерів українських яєць не змінилась у порівнянні з минулим роком: ОАЕ ($21,3 млн), Ірак ($6,7 млн) та Катар ($3,7 млн).