Основним торговельним партнером України за вісім місяців 2017 року залишається Євросоюз – 40% експорту.
Експорт товарів до Росії склав лише 9,5%.
За даними міністерства економічного розвитку, найбільше зросли поставки до країн ЄС таких товарів:
– руда та концентрати залізні – на $431,5 млн., або в 1,8 рази;
– кукурудза – на $405,9 млн., або в 1,6 рази;
– феросплави – на $162,7 млн., або в 1,7 рази;
– олія соняшникова – на $155,7 млн., або в 1,2 рази;
– проводи ізольовані – на $129,4 млн., або в 1,2 рази.
Окрім країн ЄС, основними торговельними партнерами України залишаються: Індія ($396,2 млн.), Росія ($393,8 млн.), США ($275,9 млн.), Туреччина ($221,2 млн.), Білорусь ($169,4 млн.), Іран ($165,0 млн.), Алжир ($159,2 млн.), Молдова ($123,5 млн.), Ірак ($79,6 млн.), Ізраїль ($79,5 млн.).