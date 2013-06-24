У Києві Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Гондурасу Насрі Асфурою. Це перший візит глави цієї центральноамериканської держави в історії двосторонніх відносин і перша зустріч лідерів України та Гондурасу.

Глава держави подякував за те, що Насрі Асфура, який обійняв посаду в січні 2026 року, змінив курс Гондурасу та підтримує нашу країну на всіх важливих міжнародних майданчиках. Зокрема, 24 лютого цього року Гондурас проголосував за Резолюцію Генасамблеї ООН «Підтримка міцного миру в Україні».

«Україна виступає за те, щоб весь світ єднався навколо нашої незалежності, нашої боротьби за незалежність. Україна тривалий час боролася за підтримку Латинської Америки, Центральної Америки, Азії, Близького Сходу та інших країн, важливих країн і континентів», — наголосив Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що Україні для захисту життя потрібна підтримка як оборони, насамперед у посиленні ППО, так і нашої незалежності на геополітичному рівні.

«Кожен громадянин України — це герой. Це той, хто захищає принципи, цінності, свободу, демократію, свої переконання. Ми підтримуємо вас. Ми завжди віримо в демократію, у свободу», — сказав Насрі Асфура.

Лідери обговорили важливі напрями розвитку двосторонніх відносин: агропромисловий сектор, економічну співпрацю, диджиталізацію. Гондурас зацікавлений у досвіді України в цифровізації, і наша країна готова допомагати.

Гондурас також має інтерес до оборонних технологій України та дронів. Насрі Асфура переконаний, що важливо працювати в усіх галузях, де країни можуть підсилювати одна одну.

«Ми будемо розвивати ці відносини. Ми дуже зацікавлені в українських технологіях. Увесь досвід, який є в України в галузі сільського господарства, у виробництві дронів, у всіх тих технологіях, які можуть бути корисні і в Гондурасі, — у нас є цікавість до всього цього», — наголосив він.

Ішлося й про збільшення товарообігу між країнами. За словами Володимира Зеленського, зараз він невеликий, але має тенденцію до зростання, і це важливо розвивати.

За підсумками зустрічі Президенти України й Гондурасу підписали Спільну заяву. Лідери підтвердили зацікавленість у зміцненні дружніх відносин між державами, поглибленні політичного діалогу та розширенні співпраці в двосторонньому, регіональному та багатосторонньому форматах.

Президенти наголосили, що будь­які дипломатичні зусилля щодо досягнення миру для України мають ґрунтуватися на повазі до принципів Статуту ООН, зокрема суверенітету, територіальної цілісності та верховенства міжнародного права.

«Якщо за понад 30 років президенти не були з офіційними візитами й не бачили один одного, зрозуміло, що не могло бути й економіки між країнами. Тим більше, що ми прекрасно розуміємо, як працювала росія в Центральній Америці, як вона це робить: інформаційне поле, багато різних наративів. Тому я справді вдячний Президентові, що він змінив це. Гадаю, що від цього будуть здобутки в обох країн», — підсумував Президент України.

У Києві Володимир Зеленський і Президент Гондурасу Насрі Асфура вшанували пам’ять загиблих українських воїнів. Лідери пройшли вздовж Стіни пам’яті біля Михайлівського собору та віддали шану полеглим захисникам і захисницям України.

Джерело:

Офіс Президента