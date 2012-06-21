Нинішня сесія ПАРЄ принесла сенсацію ще до офіційного відкриття. За три дні до початку засідання президент ПАРЄ 66-річний іспанець Педро Аграмунт подав у відставку. «Беручи до уваги труднощі в управлінні та кризу, в якій опинилася Парламентська асамблея Ради Європи через ухвалення нею рішень сумнівної сумісності з принципами верховенства права, для мене стало неможливим виконувати роль, відведену главі ПАРЄ згідно з регламентом та статутом Ради Європи», — написав Аграмунт у заяві про відставку. Він додав, що пішов на цей крок, керуючись порадою особистого лікаря, і повідомив, що працюватиме в ПАРЄ як член парламентської делегації.
Насправді причини гучної відставки Педро Аграмунта, який мав залишатися у кріслі до кінця січня 2018 року, мають іншу природу. Про імпічмент глави ПАРЄ депутати заговорили після візиту Аграмунта в Сирію у складі делегації російських депутатів на літаку Міноборони РФ, який відбувся 20 березня. Відповідного мандата на цей візит і дозволу Бюро асамблеї Аграмунт не мав. На всі заклики добровільно піти у відставку після компрометуючого візиту, які прозвучали навіть з вуст представників рідної для Педро Аграмунта політичної групи Європейської народної партії, він відповідав, що вже попросив вибачення за необдумані дії й причин для дострокової відставки не бачить.
Але обурення депутатів діями президента ПАРЄ було настільки велике, що вони пішли на зміни регламенту асамблеї, в якому досі процедури дострокової відставки прописано не було. Під час літньої сесії ПАРЄ переважною кількістю голосів було ухвалено резолюцію, яка дозволяє асамблеї відправляти голову у відставку через «втрату довіри» і серйозні порушення кодексу поведінки. Подавши заяву про відставку, Педро Аграмунт вирішив вберегти себе від ганьби публічного імпічменту. Адже залишитися на посаді голови ПАРЄ до закінчення терміну своїх повноважень у нього не було жодних шансів.
Обрати нового керівника ПАРЄ, який виконуватиме функції очільника асамблеї наступні три місяці, які Педро Аграмунт не досидів в офісі, депутатам асамблеї вдалося не з першої спроби. Група Європейської народної партії запропонувала замінити одіозного Аграмунта двома кандидатурами на вибір: литовцем Емануелісом Зінгерісом та кіпріоткою Стеллою Кіріакідес. Попри те що обидва депутати представляють одну й ту саму політичну групу, вони мають різні політичні переконання. Емануеліс Зінгеріс — безкомпромісний критик російської влади, який очолює групу депутатів ПАРЄ з розслідування вбивства Бориса Нємцова, і симпатик України. Стелла Кіріакідес ніколи відкрито не висловлювала свого ставлення до конфлікту в Україні й не голосувала за жодну з резолюцій щодо російської агресії, просто не відвідуючи дебатів і голосування за ці документи.
Після третього туру голосування депутати все-таки віддали перевагу Стеллі Кіріакідес, за яку набралося 132 голоси, Емануеліса Зінгеріса підтримали 84 депутати. «Стелла Кіріакідес очолила асамблею у складний період, коли і посада президента, і сама інституція ПАРЄ виявилися дискредитованими через деструктивну позицію Аграмунта», — написала на своїй сторінці у Фейсбуці член української делегації Ірина Геращенко. За її словами, українська делегація, яка підтримувала кандидатуру Емануеліса Зінгеріса, готова активно співпрацювати зі Стеллою Кіріакідес «задля повернення довіри до ПАРЄ».
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»