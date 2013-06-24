Уряд затвердив план заходів з підготовки до впровадження Європейської професійної карти. Відповідне рішення Кабінет Міністрів ухвалив на засіданні 9 травня. Запровадження Європейської професійної карти сприятиме мобільності українських фахівців та спростить їм доступ до ринку праці країн ЄС. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Сьогодні ми зробили черговий крок на шляху до євроінтеграції та розпочинаємо роботу над приведенням українського законодавства у відповідність до норм Євросоюзу про взаємне визнання кваліфікацій. Запровадження Європейської професійної карти спростить процес визнання професійних кваліфікацій, полегшить мобільність українських працівників та сприятиме зростанню економічної ефективності», — зазначила заступник Міністра економіки України Тетяна Бережна.

В ЄС регулюється кілька сотень професій. Деякі з них суворо регулюються, такі як лікар, медсестра, стоматолог, акушер, фармацевт, ветеринар, архітектор. Інші регулюються на національному рівні. Вимоги, що обмежують доступ до регульованих професій, відрізняються в різних країнах. Впровадження Європейської професійної карти та функціонування в Україні системи взаємного визнання професійних кваліфікацій забезпечить застосування узгоджених, сумісних механізмів визнання, що спростить доступ українським фахівцям до ринку праці країн ЄС.

План заходів з підготовки до впровадження Європейської професійної карти включає заходи інституційного, аналітичного та інформаційного характеру, спрямовані на забезпечення підґрунтя для впровадження карти. Зокрема, планом заходів передбачено розробку законопроекту про регульовані професії.

Довідково

Європейська професійна карта – це електронний сертифікат, який підтверджує, що фахівець відповідає усім необхідним умовам для надання послуг у державі-члені ведення діяльності на тимчасовій чи постійній основі, або засвідчує визнання професійної кваліфікації для постійного проживання в державі-члені ведення діяльності. Європейська професійна карта має на меті сприяти вільному пересуванню спеціалістів у ЄС та ЄЕЗ.