Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі.

«Дуже раді вітати вас у Києві. Дякую вам, вашій команді і вашому уряду за велику підтримку протягом усіх цих років повномасштабного вторгнення», — наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави відзначив важливість паризької декларації та декларації про наміри між Великою Британією, Францією й Україною щодо розміщення багатонаціональних сил на підтримку оборони, відновлення і стратегічної стійкості України, які було схвалено та підписано в Парижі.

«Я думаю, що паризька декларація є першим хорошим кроком уперед, реальним документом, щоб отримати безпекові гарантії від Європи, усієї Європи. Це дуже важливо: після того як ця війна закінчиться, щоб у нас були гарантії безпеки. Це був хороший сигнал для нашого народу», — зазначив Президент.

Володимир Зеленський та Джон Гілі обговорили варіанти, як може працювати британський контингент, що його розгорнуть разом із Францією, якщо дипломатія спрацює на завершення війни. Окремо глава держави зауважив, що зміцнення захисту українського неба критично важливе на тлі посилення російського повітряного терору. Президент поінформував про наслідки нічної атаки рф на об’єкти критичної інфраструктури в Києві та на Львівщині, зокрема із застосуванням балістичної ракети середньої дальності.

Джон Гілі висловив співчуття всім українцям, які постраждали внаслідок російських обстрілів, і запевнив у готовності Великої Британії допомогти з пошуком ракет для ППО.

«путін продовжує ескалацію, він продовжує бити по ваших містах і громадянах, і це лише посилює нашу готовність та рішучість стояти поруч із вами», — запевнив міністр оборони Великої Британії.

Сторони обговорили подальше посилення санкцій проти росії, щоб примусити її до закінчення цієї війни. На зустрічі також ішлося про реалізацію домовленостей щодо спільного оборонного виробництва, зокрема дронів-перехоплювачів Octopus. Україна вже передала необхідні дані та очікує на надходження першої партії дронів для випробувань.

«Уже цього місяця ми розпочнемо виробництво нових поліпшених дронів і перехоплювачів, а наступного — їх постачання в Україну. Після цього ми прагнемо забезпечити, щоб понад тисяча таких систем щомісяця потрапляла до рук ваших захисників», — уточнив Джон Гілі.

Міністр поінформував про підготовку зустрічі в лютому Контактної групи з питань оборони України для посилення спроможностей Збройних сил.

Міністри оборони України і Великої Британії підписали дорожню карту розвитку сторічного партнерства в оборонній галузі. Документ закріплює оборонну співпрацю 2026 року за ключовими безпековими напрямами.

Представники Міноборони, розвідки та Генерального штабу поінформували іноземну делегацію про наслідки масованого російського комбінованого удару.

«Посилення ППО та забезпечення боєприпасами до цих систем — головний пріоритет. Велика Британія вже зробила вагомий внесок у зміцнення наших спроможностей відбивати російський терор. З лютого виходимо на виробництво тисячі дронів-перехоплювачів Octopus на місяць», — зазначив очільник українського оборонного відомства Денис Шмигаль.

Окремо обговорили можливості спільних стратегічних промислових проєктів у системі ППО та далекобійного озброєння; перспективи локалізації виробництва шведських літаків Gripen, які містять технології британських компаній; посилення захисту українського моря; підготовку до засідання «Рамштайну», яке відбудеться в лютому.

Джерела:

Офіс Президента

Міністерство оборони