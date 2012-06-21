Політичний діалог між Україною та Норвегією, розширення напрямів економічної взаємодії, яке спостерігається останнім часом, сприятиме посиленню загальної співпраці між країнами. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час зустрічі з представниками норвезького бізнесу, який працює в Україні, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів. Зустріч відбулася напередодні візиту глави уряду до Осло.
Нині в Україні працюють понад 50 норвезьких компаній. Спектр інвестування — не лише торгівля традиційними для обох країн товарами, передусім металами чи продовольством, а й передові технології, зокрема зелена енергетика — сонячна та вітрова. Заплановані обсяги норвезьких інвестицій саме в цю галузь сягнуть сотень мільйонів доларів. Відповідні енергетичні проекти буде реалізовано на півдні України, домовленостей досягнуто восени 2018 року під час візиту міністра закордонних справ Норвегії Іне Еріксен Сьорейде до Києва. Спілкуючись із норвезькими бізнесменами, Прем’єр зазначив, що Норвегія — надійний і послідовний партнер України як у політичній, так і в економічній площині. А норвезькі компанії одні з найбажаніших інвесторів для України з огляду на їхні сучасні технології та високі стандарти ведення бізнесу. Він підкреслив, що Україна нині одна з найвигідніших для інвестування країн, адже демонструє економічне зростання і здатність впроваджувати фундаментальні реформи в усіх сферах життя, попри складність усіх зовнішніх викликів. Володимир Гройсман закликав бізнесменів активніше вкладати в українську економіку й придивитися до можливостей приватизації.
До слова, товарообіг між Україною та Норвегією у 2017 році становив майже 290 мільйонів доларів. А за 10 місяців 2018-го цей показник зріс на понад 7%. Найперспективнішими для двосторонньої співпраці вважаються відновлювана енергетика, програмне забезпечення та IT, енергозбереження й захист довкілля, видобуток нафти й газу на шельфі Чорного моря, кораблебудування та освіта. Україна та Норвегія мають спільну торговельну палату.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»