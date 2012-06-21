Річна національна програма (РНП) співробітництва Україна — НАТО на 2018 рік має бути максимально наближеною до програм взаємодії з Альянсом тих країн, які отримали План дій щодо членства. Проект РНП розробляють на рівні Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та МЗС. Його спрямовано головним чином на прискорену підготовку держави до членства в НАТО. Про це віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила під час засідання Комітету у закордонних справах Верховної Ради. «Наша мета — вийти на якісну, а не кількісну оцінку виконання РНП, тобто цілі, визначені в документі, мають відповідати якості та кількості заходів, які проводять відповідні міністерства», — наголосила чиновниця і висловила переконання, що саме такий підхід дасть змогу наблизитися до стандартів НАТО й отримати План дій щодо членства в Альянсі.
Одним з інструментів, який активізує цей процес, може стати участь України в Програмі розширених можливостей для особливих партнерів (Enhanced Opportunity Program), переконана Іванна Климпуш-Цинцадзе. «Ми йдемо в НАТО не прохачами, а рівноправними партнерами: нам є що запропонувати Альянсу», — заявила вона. Адже Україна бере участь майже у всіх програмах НАТО, українська армія належить до найбоєздатніших на континенті, українські військовослужбовці присутні в Афганістані і в Косові під егідою НАТО.
Іванна Климпуш-Цинцадзе наголосила, що питання фінансування програми інформування щодо євроатлантичної інтеграції України надзвичайно важливе особливо в контексті досягнення стратегічної мети України — членства в Альянсі, повідомляє прес-служба віце-прем’єра.
Депутати затвердили проект рекомендацій за результатами спільних комітетських слухань щодо стану співробітництва України з НАТО. Крім того, парламентарії обговорили перебіг реалізації завдань Стратегічного оборонного бюлетеня та Річної національної програми співробітництва під егідою Комісії Україна — НАТО. Також було привернуто увагу до необхідності створення в міністерствах і відомствах окремих структурних підрозділів, які опікувалися б саме проблематикою євроатлантичної інтеграції.