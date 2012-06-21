У бажанні продовжувати активний розвиток двостороннього співробітництва, попри складну ситуацію на тлі боротьби з пандемією коронавірусу, запевнили одне одного телефоном Прем’єр-міністр Денис Шмигаль і віцепрем’єр-міністр Канади Христґ Фріланд.
Сторони обговорили співробітництво двох країн у фінансовій галузі й впровадження лібералізації візового режиму між Канадою та Україною. Денис Шмигаль підтвердив нашу зацікавленість у активізації процесу, запевнивши у готовності прийняти в Україні групу канадських експертів.
Говорили й про розширення двосторонньої угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою (CUFTA) на галузь послуг та інвестицій. Очільник українського уряду наголосив, що обсяг торгівлі між двома країнами може бути суттєво збільшено, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.
Зі свого боку, Христя Фріланд підкреслила, що Україна й Канада засвідчили приклад позитивної співпраці в часи пандемії коронавірусу й висловила зацікавленість у поглибленні співпраці в торгово-економічній галузі. Вона також запевнила в підтримці щодо протидії збройній агресії Російської Федерації та в незмінності курсу щодо впровадження санкцій проти країни-агресора.
Денис Шмигаль подякував за послідовну підтримку України на міжнародній арені й висловив переконання, що співробітництво між двома країнами поглиблюватиметься й надалі.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»