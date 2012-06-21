Стан і перспективи співпраці Україна — Литва та можливості посилення економічної взаємодії між країнами обговорили під час особистої зустрічі в Києві Прем’єр-міністр Олексій Гончарук і Голова Сеймасу Литовської Республіки Вікторас Пранцкєтіс.
«Ми дуже цінуємо підтримку Литви. Для України дуже важливо мати сильних партнерів і відчувати їхню підтримку всередині Євросоюзу. Зокрема ми вдячні литовським колегам за підтримку України в межах ПАРЄ, особливо під час голосування делегатів Литви «проти» стосовно повернення Росії повноважень у Парламентській асамблеї Ради Європи», — наголосив Прем’єр-міністр України.
Олексій Гончарук окремо підкреслив важливість спільної позиції України, Литви та інших країн Євросоюзу щодо неприпустимості реалізації проєкту «Північний потік-2», який монополізує енергетичний ринок і неминуче призведе серед іншого до погіршення якості послуг для всіх споживачів газу.
«Енергетична безпека — пріоритет не лише для України, а й для всієї Європи. Це питання слід обговорювати на найвищому рівні в ЄС, тому дякую Литві за підтримку в цьому питанні. Я радий, що ми маємо спільну позицію щодо неприпустимості реалізації проєкту «Північний потік-2». Це політичний, а не бізнес-проєкт, і дуже важливо зупинити його руйнівний вплив, адже йдеться про безпеку всієї Європи», — підкреслив Олексій Гончарук.
Глава уряду з-поміж іншого висловив сподівання в успішності підготовки й проведення Конференції з питань реформ в Україні, яка відбудеться у Вільнюсі в липні 2020 року, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів.
«Ми очікуємо, що наступна конференція в Литві стане важливою платформою для розбудови чіткої дорожньої карти імплементації важливих реформ в Україні. Слід змінити підхід щодо підтримки України із ситуаційного на системний. Певен, що взаємні візити високого рівня та спільна участь представників України й Литви у зустрічах Європейської Ради сприятимуть досягненню цієї мети», — підкреслив Прем’єр-міністр.