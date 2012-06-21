Влітку надходження свинини з-за кордону зросли до 10,5 тис тонн, тоді як експорт скоротився. Про це повідомляє прес-служба асоціації «Свинарі України» (АСУ).
За три літніх місяці імпорт свіжого, охолодженого і мороженого м'яса свиней склав 10,5 тис. т (у вісім разів більше, ніж за відповідний період минулого року). Досягнення за січень-серпень 2018 року — 15,7 тис. т. імпортної сировини (в 7,5 разів більше в порівнянні з 2017 роком). Ці обсяги коштували підприємствам-імпортерам майже 30 млн дол.», — йдеться в повідомленні профільної асоціації.
В АСУ зазначають, що наразі збільшилися надходження свинини з-за кордону і скоротилися обсяги експорту з України цього товару. За січень-серпень 2018 року на зовнішні ринки направили 1,3 тис. т, що на 3 тис. т менше, ніж за відповідний період 2017 року.
Переважно поставки української свинини здійснювалися в Гонконг, В’єтнам і Грузію. Поштовхом для цього стала більш слабка пропозиція свинини всередині країни, ніж в минулому році, і близькість внутрішніх цін до європейських.
В АСУ також вважають, що внутрішнє виробництво закриває потреби вітчизняного ринку в свинині більш ніж на 90%. Це означає, що українці споживатимуть переважно вітчизняне м’ясо свиней. «А основними реципієнтами «зарубіжної» свинини виступають м’ясопереробники, які оптимізують витрати на сировину», — прокоментували в АСУ.