Україна модернізує багатоцільові вертольоти Мі-17 Головного командування жандармерії Туреччини.
Як повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на свої джерела, Україна виграла тендер. За його умовами, в інтересах турецького замовника буде модернізовано 17 одиниць Мі-17 до 2020 року.
Згідно з планом, перші чотири вертольоти передадуть замовнику вже в 2019 році.
Турецьку авіатехніку модернізуватимуть на потужностях ДП «Конотопський авіаремонтний завод» Авіакон (Сумська область). Держпідприємство входить в концерн «Укроборонпром». Візьме участь у модернізації також ПАТ «Мотор Січ» (Запоріжжя).
ДОВІДКА «УК»
Головне командування жандармерії або Турецька жандармерія (Jandarma Genel Komutanlığı) – рід військ збройних сил Туреччини, який відповідає за охорону громадського порядку. Такі підрозділи відносяться до юрисдикції сил регіональної поліції. Жандармерія забезпечує контроль над кордоном і внутрішню безпеку. По суті військова жандарменія – це урядова збройна правоохоронна організація військового типу.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»