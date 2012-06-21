Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Україна може виграти на світовій нафтовій кризі, яка триває і набуває нових обрисів. Саме так вважає виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко. За його словами, нині зберігання нафти, якої в світі вже видобуто та накопичено чимало, а ціни на неї продовжують падати, стає дуже прибутковим бізнесом. Нафту немає де зберігати, а в Україні є добре розвинена мережа нафтосховищ, тому таку нагоду не треба втрачати.
Як вважає Юрій Вітренко, чимало компаній готові платити, якщо хтось забиратиме собі нафту на зберігання до своїх сховищ. За його словами, в Україні також є великий нафтопереробний завод у Кременчуці, який має чималі ємності для зберігання «чорного» золота. Такі ж потужності мають й інші НПЗ в Україні, які в даний час не працюють.
Як повідомляв «Урядовий кур’єр», 20 квітня ціни на нафту марки WTI стали від’ємними. Такого ще не було у новітній світовій історії.
Однак, як вважає енергетичний експерт Геннадій Рябцев, інформація про те, що в світі немає де зберігати нафту, не відповідає дійсності. За його словами, схрони для зберігання нафти заповнені лише на 76%. Він вважає, що таку недостовірну інформацію дуже вигідно розповсюджувати різного роду ділкам, які заробляють шалені гроші на нафтогазовому ринку.