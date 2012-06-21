Київ змінить формат діалогу з ПАРЄ, якщо під час осінньої сесії асамблея ухвалить резолюцію, яка істотно ускладнює механізм оскарження повноважень національних делегацій та запровадження санкцій проти них. Оскільки цей крок дасть змогу російській делегації, яку з квітня 2014 року позбавлено права голосу в асамблеї через окупацію Криму, повернутися до повноцінної роботи в ПАРЄ. Про це йдеться у відповідній постанові, яку вчора ухвалила Верховна Рада.
На думку народних депутатів, підготовка зміни правил ПАРЄ щодо оскарження повноважень делегацій «політично вмотивоване й має на меті забезпечити безперешкодне і безумовне повернення до ПАРЄ» Росії. Вказано, що в разі внесення цих змін до процедури ПАРЄ асамблея підпишеться у «своїй неспроможності слідувати власним рішенням» та публічно продемонструє відхід від цінностей та принципів Ради Європи. А це змусить Верховну Раду здійснити «повний перегляд засад, на яких будується співробітництво з асамблеєю, і механізмів такої співпраці».