Україні вдалося додатково залучити 135 мільйонів доларів від Світового банку, 35 з яких підуть на боротьбу з COVID-19 в країні. 20 мільйонів підуть на закупівлю необхідних матеріалів та обладнання для подолання вірусу. Решта – піде на додаткове фінансування медзакладів на забезпечення організації виявлення та лікування хворих на коронавірус.
Про це під час онлайн брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Також, зважаючи на кількість захворювань на COVID-19 за останню добу, міністр наполегливо закликав українців святкувати Великдень вдома. Адже влада забезпечила повну можливість онлайн та ТБ-трансляцій.
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«Урядового кур’єра»