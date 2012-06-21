Представництво Президента України в Криму робить усе можливе, аби Кримська єпархія Православної церкви України працювала на окупованому Росією півострові. Про це повідомив очільник представництва Антон Кориневич після акції солідарності з українським Кримом, яка відбулася в Києві. Розповідаючи про проблеми в окупованому Криму, він нагадав, що Кримська єпархія ПЦУ, яка діє на півострові під керівництвом архієпископа Климента, постійно стикається з тиском окупаційної влади. «Кримська єпархія ПЦУ — основний український осередок у Криму, а держава-окупант грубо порушує її права», — цитує УНІАН слова Антона Кориневича.
Представництво постійно перебуває на зв’язку з архієпископом Климентом і пильно стежить за ситуацією. Зокрема щодо рішення Кабміну тимчасово на період окупації Криму Росією передати з комунальної власності АРК у державну кафедральний собор святих рівноапостольних Володимира і Ольги в Сімферополі, що може стати інструментом захисту прав вірян та священнослужителів ПЦУ в Криму.