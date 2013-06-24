1 мільярд євро в межах програми ERA Loans профінансовано із прибутків від заморожених активів центрального банку рф.

«Це більше, ніж допомога, — це чіткий сигнал: Європа рішуче зміцнює оборону та стійкість України перед масованими ракетними атаками та спробами дестабілізації», — зазначила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Глава уряду подякувала Президентові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та єврокомісарові Валдісу Домбровскісу за лідерство й непохитність.

«Ці кошти означають врятовані життя, відбудовані міста та впевнене європейське майбутнє України», — наголосила Юлія Свириденко, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.

Загалом у межах ініціативи ERA Мінфін залучив від Європейського Союзу 10 млрд євро. Очікують, що решту коштів від ЄС Україна отримуватиме частинами до кінця 2025 року.

ERA передбачає спрямування Україні 50 млрд дол. США, які буде забезпечено майбутніми доходами від заморожених активів росії. Внесок ЄС становить 18,1 млрд євро (20 млрд дол. США).

Нагадаємо, що Європейський Союз із лютого 2022 року є найбільшим надавачем прямої бюджетної допомоги Україні — 58,5 млрд євро на пріоритетні видатки держбюджету. За вісім місяців 2025 року країна отримала понад 16,5 млрд євро від ЄС.

«Вдячний європейським партнерам за постійну та передбачувану підтримку, що зміцнює фінансову стійкість України. Отримані кошти дадуть змогу профінансувати пріоритетні видатки бюджету. Завдяки цій допомозі ми можемо своєчасно забезпечувати соціальні виплати, відновлювати критично важливу інфраструктуру та утримувати економіку стабільною навіть у надзвичайно складних умовах. Фінансова підтримка Європейського Союзу суттєво посилює спроможність України вистояти в повномасштабній війні та наближати перемогу», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє Мінфін.